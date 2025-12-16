"Alerta severo" enviado aos celulares requer proteção imediata dos gaúchos

Moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre receberam a mensagem pela primeira vez Defesa Civil RS / Reprodução

Os moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre foram surpreendidos na segunda-feira (15) pelo recebimento da primeira mensagem da ferramenta Cell Broadcast da Defesa Civil Estadual. Quem estava usando o celular às 15h23 viu uma mensagem de alerta invadir o telefone, independentemente do que a pessoa estava fazendo no aparelho.

A vibração e o toque só deixaram de soar depois que o usuário clicou na mensagem. A medida foi adotada após a identificação de uma tempestade, com ventos acima de 90 km/h, que se aproximava da região.

A condição foi identificada por meio do radar de monitoramento meteorológico, instalado em Porto Alegre, que mostrou uma linha de instabilidade se aproximando rapidamente. Os meteorologistas perceberam o risco e acionaram os procedimentos.

A Defesa Civil Estadual referendou as informações, e em alguns minutos, as mensagens invadiram os celulares das pessoas, mesmo daquelas que não são cadastradas no sistema de SMS dos alertas meteorológicos.

Quando esse tipo de mensagem chega ao celular, as pessoas precisam adotar medidas de proteção de forma imediata. No caso de segunda-feira, quem estava na Região Metropolitana de Porto Alegre precisava se proteger dos ventos.

Para decidir quando enviar a mensagem, a Defesa Civil se baseia em eventos anteriores. Cidades mais e menos vulneráveis foram classificadas.

No litoral, para que o Cell Broadcast seja acionado, os ventos precisam ser superiores a 100 km/h, por exemplo. Levando em conta cada região, sempre que um alerta vermelho for identificado, a ferramenta será acionada.

Se a gravidade for maior, como no caso de um alerta roxo, não adiantará clicar na mensagem, que ela não desaparecerá. Ela seguirá aparecendo no celular, determinando que as pessoas adotem medidas mais urgentes. É o caso das enchentes que atingiram o Vale do Taquari e a Região Metropolitana de Porto Alegre.

