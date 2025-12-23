A multa que a PRF alertou que era pouco conhecida ainda é misteriosa

Infração está em vigor desde 2011. Polícia Rodoviária Federal / Reprodução

Época de veraneio chegando e os motoristas precisam ficar atentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) volta a alertar sobre uma multa pouco conhecida dos condutores.

A infração está em vigor desde 2011. Carros com reboque precisam obedecer à velocidade de veículos pesados para não serem multados.

No ano passado, 13.459 motoristas foram multados por excesso de velocidade nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Esse número reduziu pouco em 2025: 8,7%, ou seja, 12.276 condutores foram autuados.

A média é de 35 multas por dia nas rodovias federais gaúchas.

— Em geral, as carretinhas não possuem sistema próprio de freios. Isso faz com que o peso adicional sobrecarregue o sistema de frenagem do veículo, aumentando significativamente a distância necessária para parar — informa o chefe da Comunicação Social da PRF, Douglas Paveck.

Os radares fixos e móveis instalados nas rodovias fazem o registro. Depois, a infração é confirmada pela autoridade policial.

Na freeway, por exemplo, a velocidade máxima permitida para carros é de 110 km/h. Já veículos pesados não podem ultrapassar 90 km/h.

— Em velocidades mais altas, qualquer desvio brusco, vento lateral ou deslocamento de ar pode provocar o chamado efeito pêndulo, quando o reboque começa a oscilar lateralmente e a instabilidade aumenta rapidamente, podendo levar à perda de controle ou até ao capotamento — alerta Paveck.