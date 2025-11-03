Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Abandonado há 18 anos
Notícia

Vereadores decidem se estádio do RS vai virar autódromo de pista oval

Campo que recebeu jogos da dupla Gre-Nal  deverá ganhar investimento de R$ 50 milhões 

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS