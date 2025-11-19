Término do contrato da reforma do ginásio Tesourinha volta a ser adiado

Obras foram iniciadas em setembro de 2023. Cássio Peres / PMPA/Divulgação

O contrato de recuperação do ginásio Tesourinha foi novamente alterado. O adiamento foi comunicado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Um termo aditivo foi firmado com a empresa F&F Engenharia e Construção, responsável pela segunda etapa da obra. Com o novo prazo, o contrato será finalizado somente em março de 2027.

Apesar da ampliação, a secretaria garante que a obra dentro do ginásio será finalizada no final de 2026. Os três meses adicionais serão usados para finalizar o contrato.

A obra também está R$ 687 mil mais cara. Para concluir a segunda etapa da revitalização, a prefeitura gastará R$ 4,5 milhões.

A revitalização do ginásio foi dividida em seis etapas. A primeira, iniciada em setembro de 2023, foi concluída no mês passado. A segunda está em obras.

As demais etapas estão em fase de licitação ou em projeto. A última delas é a reforma da parte externa do Tesourinha, prevista para ocorrer em 2027.

Etapa 1: concluída

Reforma da subestação transformadora de energia e anel inferior dos setores 2 e 4;

Etapa 2: término em abril de 2026

Reforma do anel inferior dos setores 1 e 3, das arquibancadas, do telhado e cabines de imprensa. Percentual de Execução: 50%;

Etapa 3: Licitação em andamento

Fornecimento e instalação de sistema de áudio e vídeo. Previsão de execução: 2 meses;

Etapa 4: Licitação em andamento

Instalação de dois elevadores. Previsão de execução: 2 meses;

Etapa 5: Fase de projeto

Substituição da quadra, recuperação da pista do entorno e instalação de equipamentos esportivos. Previsão de execução: 3 meses;

Etapa 6: Fase de projeto