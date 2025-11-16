Temporal suspende operação no aeroporto de Porto Alegre

Balizamento foi afetado pelo temporal. Reprodução / Canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.

O temporal deste domingo (16) em Porto Alegre suspendeu as operações do Aeroporto Salgado Filho. Os ventos chegaram a 74km/h na região.

A informação repassada pela torre de controle é que, às 18h53 houve a queda do balizamento - que suporta as luzes de pista. Por causa disso, as aproximações e decolagens ficaram suspensas por aproximadamente uma hora.

A movimentação foi registrada pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.

Um voo da Latam, que já se aproximava do aeroporto, precisou arremeter e, por causa da falta de luz da pista, direcionou sua viagem para Curitiba. Vindo de São Paulo, um voo da Gol também precisou arremeter e irá para Florianópolis.

Outros dois voos desistiram de vir até Porto Alegre. Uma aeronave da Latam, vinda de Guarulhos, retornou para São Paulo. E um avião da Gol também voltou para a capital paulista.

Às 19h38, as luzes foram religadas. Três minutos depois, um voo da Gol decolou de Porto Alegre.