Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Rumo oferece R$ 2,5 bilhões para prorrogar contrato de ferrovias no RS 

Empresa propôs usar valor de indenização e valor para os três Estados do Sul chegaria a quase R$ 10 bilhões

