Rodovia mais movimentada do RS terá estudo de faixa exclusiva para motos

Rodovia recebe 140 mil veículos por dia. Renan Mattos / Agencia RBS

Após Porto Alegre inaugurar uma motofaixa — faixa exclusiva para motos — em uma de suas principais avenidas, a próxima a receber a novidade poderá ser a rodovia federal mais movimentada do Rio Grande do Sul. A avaliação será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A rodovia em questão é a BR-116, no trecho entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Aproximadamente 140 mil veículos passam por dia na região.

Com o alargamento de faixas em curso na rodovia, a autarquia solicitou ao consórcio responsável pelo projeto e pelas obras que desenvolva um estudo sobre a possibilidade de a BR-116 também contar com essa novidade.

O estudo será realizado em 2026, entre janeiro e junho. Depois disso, o Dnit irá avaliar se coloca o projeto em implementação.

Uma dificuldade é que, em alguns trechos, há pouco espaço disponível. Se a motofaixa for implementada, uma faixa para os demais veículos teria de ser suprimida.

A motofaixa implementada em Porto Alegre tem 1,2 metro de largura. Na Capital, a faixa é preferencial para motos, mas não obrigatória.