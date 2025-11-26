Refri e pastel a R$ 44: os preços destes e de outros lanches do aeroporto de Porto Alegre

Fraport informa que estabelecimentos definem seus preços de forma independente. Divulgação / Fraport

Quão mais caro é o lanche vendido no aeroporto de Porto Alegre em comparação a outros estabelecimentos da cidade? A coluna pesquisou os preços no Salgado Filho, na Rodoviária de Porto Alegre, no Mercado Público e no shopping Bourbon Ipiranga. As pesquisas foram feitas nas últimas quatro semanas (veja comparação abaixo).

A maior diferença foi no preço do lanche identificado como "salgado". Na Rodoviária ele é vendido a R$ 12. No aeroporto, ele custa R$ 31,90, 165% mais.

O preço do pastel também é maior no aeroporto. Ele é vendido a R$ 28,90. Já no Mercado Público, o produto é ofertado a R$ 12,50. Ou seja, no aeroporto ele custa 131% mais.

O preço de uma garrafa d'água chega a custar até R$ 12 no aeroporto. A latinha de refrigerante pode valer até R$ 15. Na Rodoviária, a água pode ser adquirida a R$ 4 e o refrigerante a R$ 6.

A coluna também comparou os preços na mesma rede de lanches do aeroporto e do shopping Bourbon. No Salgado Filho, o café custa 28% a mais e o pão de queijo tem preço 33% maior.

Outra lanchonete, que tem ponto nos dois estabelecimentos, tem o seu hambúrguer principal 11% mais caro no aeroporto. Já a versão infantil custa 21% a mais.

Preços no aeroporto

Espresso: R$ 10,90

Água com ou sem gás: R$ 10

Refrigerante: R$ 13

Salgado: R$ 31,90

Hambúrguer: R$ 38,60

Hambúrguer infantil: R$ 33,50

Pastel de carne: R$ 28,90

Preços na Rodoviária

Torrada: R$ 14

Água com ou sem gás: R$ 4

Refrigerante: R$ 8

Salgado: R$ 12

Preços no Bourbon da Ipiranga

Espresso duplo: R$ 14

Pão de queijo: R$ 9

Hambúrguer: R$ 27,60

Hambúrguer infantil: R$ 34,50

Preços no Mercado Público

Pastel: R$ 12,50

Água com ou sem gás: R$ 6

Refrigerante: R$ 7

Espresso: R$ 9,50

Curiosidades

1) As redes de lanches que têm lojas tanto na área de check-in quanto na área de embarque do aeroporto oferecem seus produtos pelo mesmo preço.

2) O café foi o produto com a maior semelhança de preços entre os estabelecimentos pesquisados. Enquanto no aeroporto o preço da xícara chegava a custar entre R$ 9 e R$ 10,90, no shopping e na rodoviária era vendida a R$ 10. No Mercado Público, o produto era comercializado a R$ 9,50.

Justificativas

A Fraport informa que as lojas e os restaurantes do aeroporto definem seus preços de forma independente, seguindo as regras de mercado.

"Por se tratar de uma atuação comercial privada, a Fraport Brasil e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) não podem exercer controle sobre a precificação dos produtos. A administradora acompanha os contratos comerciais, que incluem parâmetros de qualidade e atendimento, sem incluir fiscalização dos valores praticados", destaca a concessionária.

Segundo a Fraport, os preços mais altos praticados no aeroporto decorrem de um custo de operação mais caro do que o de outros estabelecimentos na cidade. A empresa também cita rígidas exigências de segurança que precisam ser cumpridas, horário de funcionamento ampliado - muitas vezes com atendimento durante a madrugada -, infraestrutura, limpeza constante e conveniência oferecida aos passageiros.

"Buscando atender aos diferentes perfis de passageiros, o aeroporto conta com opções variadas de lojas e serviços, que vão das mais sofisticadas às mais acessíveis. Os estabelecimentos também realizam promoções e oferecem descontos para atrair os consumidores", conclui a Fraport.