Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Quem dá mais
Refri e pastel a R$ 44: os preços destes e de outros lanches do aeroporto de Porto Alegre

Cliente chega a gastar mais de 100% do que na Rodoviária, no Mercado Público e em um shopping da Capital

