Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

R$ 600 milhões
Notícia

Prometida no governo Yeda, nova rodovia da Região Metropolitana será entregue em 2035; veja traçado

Estrada será construída por meio de cobrança de pedágio

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS