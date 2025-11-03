Prometida no governo Yeda, nova rodovia da Região Metropolitana será entregue em 2035; veja traçado

Governador Eduardo Leite apresentou detalhes das novas concessões. Vitor Rosa / Divulgação

A Região Metropolitana de Porto Alegre ganhará uma nova rodovia, que fará a ligação entre a Capital e o Vale do Sinos. Com 41 quilômetros, a estrada foi prometida no governo Yeda Crusius.

A RS-010 está no último bloco 1 de concessões de rodovias. A assinatura do contrato está estimada para dezembro do próximo ano.

A obra deverá ser realizada entre o 7º, 8º e 9º ano da concessão. Ou seja, se os prazos forem cumpridos, a rodovia será inaugurada em 2035.

A construção da estrada foi orçada em R$ 600 milhões, incluindo os gastos com desapropriações. Os recursos para sua construção virão da cobrança de pedágio.

A rodovia fará a ligação da freeway com a RS-239. O trecho terá três pontos de cobrança no modelo free flow.

O primeiro deles ficará em Cachoeirinha e custará R$ 3,22. O segundo está estimado para Sapucaia do Sul, com valor de R$ 4,06. O terceiro está previsto para Campo Bom, custando R$ 4,13.

Entre governos

Essa rodovia foi idealizada durante o governo de Yeda Crusius. Na ocasião, a Rodovia do Parque não existia e a BR-116 registrava congestionamentos quilométricos diariamente.

A construtora Odebrecht chegou a desenvolver um estudo de viabilidade ao custo de R$ 4 milhões, mas nunca foi ressarcida pelo serviço realizado.

O projeto previa um investimento total de R$ 1,1 bilhão, feito em forma de Parceria Público Privada (PPP). Para ser ressarcida pelo gasto, a empresa vencedora da disputa construiria 12 praças de pedágio ao longo do traçado, principalmente nas entradas e saídas da rodovia. Além disso, o governo do Estado desembolsaria R$ 70 milhões por ano durante duas décadas.

Já no governo de Tarso Genro, a proposta foi remodelada. A empresa vencedora da licitação construiria a estrada e duas praças de pedágio na rodovia. Os custos de desapropriações seriam bancados pelo governo.

No governo de José Ivo Sartori, nenhuma das propostas foi levada adiante. Também não foi criada uma nova alternativa. O assunto foi retomado no governo de Eduardo Leite, quando a STE foi contratada para realizar o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA).