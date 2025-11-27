Projeto quer liberar shows até depois da meia-noite em parque de Porto Alegre

Queixas após show de pagode, realizado em 2023 no parque, desencadearam investigação do Ministério Público. Edu De Ferrari / Divulgação

Um projeto de lei complementar pretende liberar shows até depois da meia-noite em um parque de Porto Alegre. Desde o começo do ano, uma proposta do vereador Giovane Byl (Podemos) tramita na Câmara de Vereadores neste sentido.

A ideia do parlamentar é permitir que eventos no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho se estendam pela madrugada. O projeto também cita a possibilidade de realização de shows na orla do Guaíba.

— Do ponto de vista econômico, a extensão de eventos até a madrugada pode gerar impactos positivos significativos. Atividades noturnas movimentam o comércio local, especialmente em setores como gastronomia, transporte, turismo e entretenimento, além de estimular a criação de empregos diretos e indiretos — diz um trecho da exposição de motivos do parlamentar.

A coluna procurou Byl para que ele pudesse dar mais explicações sobre o projeto. No entanto, até a publicação desta matéria, o parlamentar não retornou os contatos.

Atualmente, não há uma regra expressa sobre horários. Há brechas para que os shows possam ocorrer desde que sigam a legislação vigente. Favoráveis ao projeto apontam que, se a matéria for aprovada e sancionada, disciplinaria a questão do horário.

Um parecer prévio do procurador da Câmara Guilherme de Freitas apontou que o projeto tem um erro de origem, pois somente o prefeito poderia propor leis sobre o uso de espaços públicos municipais. O parecer cita decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em casos semelhantes, nas quais leis que tratavam do uso de bens públicos e foram propostas por parlamentares foram consideradas inconstitucionais.

Além do problema de origem, o procurador também aponta falta de justificativa, prejuízo a direitos e falta de clareza.

"Ademais, ao excepcionar completamente a aplicação das vedações do Código de Posturas para eventos nesses locais específicos, o projeto cria um vácuo normativo que pode comprometer diversos direitos fundamentais da coletividade, como o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao sossego, à saúde e à segurança" diz trecho do parecer.

Em agosto, o Ministério Público prorrogou, por mais um ano, a investigação que apura o controle de emissões sonoras no parque. O Inquérito Civil havia sido aberto em agosto de 2023 para apurar danos ambientais no parque por causa do excesso de barulho.