Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Fique atento
Notícia

Prepare-se para não ser multado nas rodovias estaduais do RS

Motoristas precisarão ficar atentos às mudanças que entrarão em vigor a partir de 2027

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS