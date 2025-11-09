Prepare-se para não ser multado nas rodovias estaduais do RS

Em dois anos, as rodovias estaduais saltarão de 6 para 53 pontos de cobrança. Porthus Junior / Agencia RBS

Se os prazos não forem alterados, seis rodovias estaduais do Rio Grande do Sul terão 24 pórticos de cobrança de pedágio, no modelo free flow a partir de agosto de 2027. São elas: RS-128, RS-129, RS-130, RS-135, RS-324 e RS-453.

Já em dezembro de 2028, outros 23 pontos de cobrança sem cancela entrarão em funcionamento em mais nove rodovias. São elas: RS-020, RS-040, RS-115, RS-118, RS-235, RS-239, RS-466, RS-474 e a RS-010 - que será construída entre a freeway e a RS-239.

Quem passar nos pórticos e não providenciar o pagamento da tarifa até 30 dias depois da passagem, será é multado em R$ 195 por evasão de pedágio em cada um dos pórticos, como estipula o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele também receberá cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Quase dois anos após o início do free flow no Estado, 4% dos motoristas que passam pela RS-122 ainda são multados por esquecerem de pagar a tarifa. Esquecimento e desatenção afetam os condutores que estão acostumados com uma praça física de pagamento.

Mesmo após pagar a multa, o motorista continua obrigado a quitar o valor do pedágio. O uso de tag no veículo auxilia quem tem risco de esquecer o pagamento.

No caso da RS-122, da RS-453 e da RS-240, que são administradas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), o condutor também pode entrar no site da empresa e pagar diretamente com Pix.

É possível também fazer depósitos e acumular créditos. Outra possibilidade é se cadastrar para ser notificado sobre tarifas em aberto e prazos para pagamento.

Quem tem mais dificuldade com os pagamentos virtuais pode procurar os totens de autosserviço em nove bases de atendimento instaladas nas rodovias da CSG.

E, em breve, esta será a realidade de muito mais condutores gaúchos. Em aproximadamente dois anos, as rodovias estaduais saltarão de 6 para 53 pontos de cobrança no modelo free flow.