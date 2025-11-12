Prefeitura vai demorar mais para repassar viaduto histórico para iniciativa privada

Viaduto é tombado pelo patrimônio histórico. Jefferson Botega / Agencia RBS

O contrato entre a prefeitura de Porto Alegre e a empresa São Paulo Parcerias foi prorrogado por mais dois anos. O aditivo foi publicado no Diário Oficial do município.

A empresa foi contratada em 2023 para desenvolver o projeto de concessão do viaduto Otávio Rocha para a iniciativa privada. Segundo o secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo, os trabalhos deverão ser finalizados até outubro de 2027.

Concluída essa etapa, consultas e audiências públicas serão realizadas. Posteriormente, a prefeitura fará a escolha do futuro responsável pelo viaduto.

Enquanto isso, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, garante que a reforma do viaduto será finalizada no mês que vem. A restauração começou em novembro de 2022 e tinha conclusão prevista para maio de 2024.

Para permitir que os 31 espaços comerciais do viaduto sejam ocupados, a prefeitura fará a contratação de uma empresa que buscará a imediata ocupação dos permissionários, segundo decisão do secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer.

A restauração custará R$ 13,7 milhões. Já pelo estudo da concessão a prefeitura pagará R$ 1,69 milhão.

Patrimônio