Prefeitura vai demorar mais para repassar viaduto histórico para iniciativa privada

O contrato entre a prefeitura de Porto Alegre e a empresa São Paulo Parcerias foi prorrogado por mais dois anos. O aditivo foi publicado no Diário Oficial do município.
A empresa foi contratada em 2023 para desenvolver o projeto de concessão do viaduto Otávio Rocha para a iniciativa privada. Segundo o secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo, os trabalhos deverão ser finalizados até outubro de 2027.
Concluída essa etapa, consultas e audiências públicas serão realizadas. Posteriormente, a prefeitura fará a escolha do futuro responsável pelo viaduto.
Enquanto isso, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, garante que a reforma do viaduto será finalizada no mês que vem. A restauração começou em novembro de 2022 e tinha conclusão prevista para maio de 2024.
Para permitir que os 31 espaços comerciais do viaduto sejam ocupados, a prefeitura fará a contratação de uma empresa que buscará a imediata ocupação dos permissionários, segundo decisão do secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer.
A restauração custará R$ 13,7 milhões. Já pelo estudo da concessão a prefeitura pagará R$ 1,69 milhão.
Patrimônio
A revitalização está sendo executada com recursos recebidos da Corporação Andina de Fomento (CAF) destinados a recuperar a orla do Guaíba. Inaugurada em 1932, a construção foi tombada como patrimônio histórico cultural em outubro de 1988. A última vez que o viaduto de 270 metros de extensão passou por obras foi em 2001.