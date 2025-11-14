Passarela da rodoviária de Porto Alegre não será reconstruída

A prefeitura de Porto Alegre iniciou o processo de desmontagem do que restou da passarela da estação rodoviária. Os guarda-corpos começaram a ser removidos nos últimos dias.
Segunda a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, entre 28 e 30 de novembro, a demolição será finalizada, ao custo de R$ 700 mil.
E a prefeitura decidiu que não irá construir uma nova passarela. De acordo com o secretário André Flores, isso ocorre porque a parada de ônibus que existia na região foi transferida para a Avenida Júlio de Castilhos e não será realocada.
Dessa forma, segundo Flores, não há por que construir a passarela no mesmo lugar, já que a estrutura se justificava por causa da parada de ônibus.
Para garantir uma travessia segura aos pedestres que precisam cruzar a Rua da Conceição, a prefeitura vai qualificar a passagem subterrânea da Trensurb, existente no local. Os pedestres poderão utilizá-la diariamente, entre 5h e 23h.
Fora deste horário, a travessia deverá ser feita pela faixa de pedestres da Rua da Conceição. Por causa disso, a sinaleira existente na região será mantida e entrará em funcionamento apenas durante a madrugada.
A passarela foi demolida durante a enchente de maio de 2024, para dar lugar ao corredor humanitário, que viabilizou outro caminho de entrada e saída de Porto Alegre durante a inundação.