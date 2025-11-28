Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Até que enfim
Novo viaduto da Estrada do Mar já tem data para sair do papel

Execução da obra buscará não atrapalhar veraneios

