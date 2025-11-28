Novo viaduto da Estrada do Mar já tem data para sair do papel

Estrutura será construída sobre a Estrada do Mar. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois de mais de 15 anos de espera e idas e vindas de projetos, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) vai finalmente lançar o edital para construção de um novo viaduto sobre a Estrada do Mar. O processo de contratação da empresa que executará o serviço será iniciado ainda neste ano.

Com base nessa estimativa, a obra poderá começar ainda no primeiro semestre de 2026. Os trabalhos deverão durar 12 meses.

A estrutura terá 170 metros e será construída no cruzamento da Estrada do Mar com a RS-407, em Xangri-lá. A obra está estimada em R$ 40 milhões.

Se o prazo estipulado for cumprido, o viaduto será inaugurado no fim do primeiro semestre de 2027. A obra será realizada de modo a não impactar a temporada de veraneio.

— O objetivo é que no primeiro semestre de 2026 já tenhamos a empresa contratada. A expectativa é que essa obra irá custar até R$ 40 milhões, com a conclusão final em 2027 — projeta o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O valor exato da obra está sendo calculado pela prefeitura de Xangri-lá, que doou parte do projeto para o Daer. No entanto, segundo o diretor-presidente da autarquia, Luciano Faustino, já há previsão no orçamento para começar a construção no ano que vem.