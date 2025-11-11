Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Aguardada há mais de 20 anos
Notícia

Novo estudo adia sonho de construção de ponte no Litoral Norte

Para proteger botos, estrutura não terá pilares na água

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS