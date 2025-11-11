Novo estudo adia sonho de construção de ponte no Litoral Norte

Atual ponte foi construída na década de 1950 . Camila Hermes / Agencia RBS

Quase um ano depois de receber a primeira autorização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), o projeto de construção de uma nova ponte no Litoral Norte aguarda permissão para ser iniciado. A obra ligará os municípios de Imbé e Tramandaí.

Em dezembro de 2024, a Fepam entregou a licença prévia da ponte. O documento atesta a viabilidade ambiental da construção aguardada há mais de 20 anos.

Segundo o prefeito de Imbé, Ique Vedovato, a Fepam solicitou um estudo complementar. O documento está em elaboração e a previsão de conclusão é até o fim de 2025. Um termo de cooperação foi assinado com a Aegea, que vai doar esse estudo.

Concluída esta etapa, a Fepam precisará conceder a licença de instalação. Somente depois de finalizada essa nova fase, uma contração será lançada para escolher a empresa que irá desenvolver o projeto e a construção da nova ponte.

— A ideia é que a gente consiga fazer uma ponte segura, que não afete o meio-ambiente, principalmente protegendo os botos — informa Vedovato.

Para proteger os botos, a estrutura não terá pilares no Rio Tramandaí. A estrutura terá 150 metros de extensão e vai ligar a Avenida Nilza Godoy, em Imbé, e as ruas Alfredo Elias e São Salvador, em Tramandaí.

A obra custará R$ 80 milhões. Metade do valor será repassado pelo governo do Estado.

O novo acesso será uma alternativa ao complexo de pontes Giuseppe Garibaldi, que historicamente registra congestionamento. A atual estrutura foi construída na década de 1950 e chegou a ser ampliada na década de 80.