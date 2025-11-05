Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Valor simbólico
Justiça confirma que prefeitura não pode leiloar prédio na Cidade Baixa

Terreno foi avaliado em R$ 13,65 milhões

