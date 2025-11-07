Impasse trava contratação de novos radares meteorológicos para o RS

Ideia de ter radares próprios foi copiada de Santa Catarina. Camila Hermes / Agencia RBS

A previsão de chuva forte e tempestades severas, com ventos intensos e possível queda de granizo colocou o Rio Grande do Sul em alerta. O aviso veio do Instituto Nacional de Meteorologia e é válido para as regiões como Fronteira Oeste, Região Central, Vales, e partes da Região Metropolitana, Serra, Norte e Noroeste.

Para tentar aprimorar a rede de análises e alertas, o governo do Estado abriu processo para a compra de mais três radares meteorológicos em abril. Uma empresa chegou a ser escolhida. No entanto, a contratação ainda não foi concluída.

Em setembro, a Justiça suspendeu a licitação, atendendo ao pedido da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (Abimde). A representante das empresas do setor apontou irregularidades na contratação.

Vencedora

A Climatempo ofereceu a melhor proposta para a instalação dos três radares. A empresa foi a primeira classificada, propondo realizar o serviço ao custo de R$ 177,77 milhões.

A proposta é R$ 8,7 milhões inferior à que o governo pretendia gastar. A compra será feita com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). O governo do Estado projetava gastar até R$ 186,5 milhões em um contrato de dois anos.

As cidades

Os radares serão instalados em três cidades estrategicamente escolhidas para garantir que todo o território gaúcho seja monitorado por um sistema próprio. No oeste, o equipamento será instalado em Manoel Viana.

No norte, a cidade escolhida foi Soledade. No sul, o município de Pelotas será contemplado.

No leste, o governo já possui um radar que está instalado em Porto Alegre. Este é de propriedade da Climatempo.

A partir da assinatura do contrato, a empresa terá aproximadamente 10 meses para a instalação do equipamento em Manoel Viana. O radar de Pelotas deverá operar em até um ano e quatro meses. O equipamento de Soledade, por fim, deverá ser instalado em um ano e oito meses.

A empresa monitorará as condições meteorológicas em tempo real, de forma ininterrupta, ao longo dos dois anos de contrato. Ao menos dois meteorologistas serão responsáveis pelo trabalho.

Caberá à equipe emitir boletins de previsão de curto prazo - para as próximas 6 a 12 horas - e de curtíssimo prazo - até 3 horas. Esses boletins deverão trazer informações sobre a quantidade estimada de chuva e as condições de temperatura, vento e mar para o Estado.

