Grêmio vai adotar praça perto da Arena

O Grêmio apresentou proposta para cuidar de uma praça perto da Arena. O pedido foi encaminhado à prefeitura.

Segundo a Secretaria Municipal de Parcerias, o Tricolor preencheu os pré-requisitos para iniciar o processo de adoção da Praça Fábio André Koff. O espaço homenageia um dos maiores dirigentes da história do clube.

Caso não haja contestações de outros interessados até 12 de novembro, o convênio com o Grêmio será firmado. Caberá ao clube gaúcho a manutenção da praça, recentemente reformada pela prefeitura.

O espaço ganhou uma academia ao ar livre, com 72 metros quadrados, nove equipamentos de ginástica, cinco mesas de jogos, nove bancos e cinco lixeiras. Além disso, a comunidade poderá usufruir de seis mesas para churrasco e quatro churrasqueiras. A área verde recebeu também acessos com piso de concreto.

A praça ainda recebeu plantio de grama e contará com mudas de árvores nativas, conforme projeto paisagístico. A obra foi viabilizada por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, executada pela empresa Capinames.

