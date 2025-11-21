Gestão Melo e a Lei do Silêncio em Porto Alegre

Em quase seis anos, 61 estabelecimentos comerciais de Porto Alegre foram interditados. Secretaria Municipal da Saúde / Divulgação

Estava soando-me estranho mesmo. Eu vinha comentando com colegas de GZH o quão estranho era o sumiço das operações da Vigilância Sanitária em Porto Alegre.

Em agosto, uma série de ações em estabelecimentos do bairro Moinhos de Vento trouxe o questionamento se as fiscalizações eram adequadas. O prefeito Sebastião Melo chegou a chamar uma reunião com o secretário Municipal da Saúde, Fernando Ritter, para avaliar o trabalho.

Na ocasião, chegou-se a cobrar de Melo que ele não deveria restringir as operações. Os consumidores necessitam que se fiscalize se os alimentos estão em condições de consumo.

Agora, a partir do trabalho da colega Lisielle Zanchettin, e graças à Lei de Acesso a Informação (Lai), sabe-se que a Vigilância Sanitária de Porto Alegre segue atuando; ainda bem. O que mudou é que a prefeitura não divulga mais os fechamentos dos estabelecimentos que não se adequam à legislação.

A informação é que, agora, será divulgado um boletim informativo a cada quatro meses.

Ainda nesta semana, o colega João Vargas pediu uma entrevista para a assessoria da Secretaria da Saúde, para saber das ações da Vigilância Sanitária. Foi lhe dito que "não há fato novo sobre o assunto. Entendemos que não temos como contribuir".

Hoje, já se sabe que há fato novo sim. O que se percebe é que, agora, divulgar as ações de saúde alimentar virou tabu dentro da gestão do prefeito Sebastião Melo.

Direito de perguntar

Por que essa mudança de postura na divulgação? A população não tem o direito de saber o que está ocorrendo nos restaurantes da Capital? A falta de divulgação não diminui as denúncias? Cinco estabelecimentos interditados em 38 dias, em condições insalubres e com presença de baratas, não é ter fato novo? Fazer a divulgação das irregularidades não deixa os proprietários ainda mais rigorosos dos procedimentos que precisam ser adotados? Não havia problema de divulgação quando os estabelecimentos ficavam fora de áreas nobres? Até quando vai vigorar essa postura da prefeitura?