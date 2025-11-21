Gestão Melo e a Lei do Silêncio em Porto Alegre

Estava soando-me estranho mesmo. Eu vinha comentando com colegas de GZH o quão estranho era o sumiço das operações da Vigilância Sanitária em Porto Alegre.
Em agosto, uma série de ações em estabelecimentos do bairro Moinhos de Vento trouxe o questionamento se as fiscalizações eram adequadas. O prefeito Sebastião Melo chegou a chamar uma reunião com o secretário Municipal da Saúde, Fernando Ritter, para avaliar o trabalho.
Na ocasião, chegou-se a cobrar de Melo que ele não deveria restringir as operações. Os consumidores necessitam que se fiscalize se os alimentos estão em condições de consumo.
Agora, a partir do trabalho da colega Lisielle Zanchettin, e graças à Lei de Acesso a Informação (Lai), sabe-se que a Vigilância Sanitária de Porto Alegre segue atuando; ainda bem. O que mudou é que a prefeitura não divulga mais os fechamentos dos estabelecimentos que não se adequam à legislação.
A informação é que, agora, será divulgado um boletim informativo a cada quatro meses.
Ainda nesta semana, o colega João Vargas pediu uma entrevista para a assessoria da Secretaria da Saúde, para saber das ações da Vigilância Sanitária. Foi lhe dito que "não há fato novo sobre o assunto. Entendemos que não temos como contribuir".
Hoje, já se sabe que há fato novo sim. O que se percebe é que, agora, divulgar as ações de saúde alimentar virou tabu dentro da gestão do prefeito Sebastião Melo.
Direito de perguntar
- Por que essa mudança de postura na divulgação?
- A população não tem o direito de saber o que está ocorrendo nos restaurantes da Capital?
- A falta de divulgação não diminui as denúncias?
- Cinco estabelecimentos interditados em 38 dias, em condições insalubres e com presença de baratas, não é ter fato novo?
- Fazer a divulgação das irregularidades não deixa os proprietários ainda mais rigorosos dos procedimentos que precisam ser adotados?
- Não havia problema de divulgação quando os estabelecimentos ficavam fora de áreas nobres?
- Até quando vai vigorar essa postura da prefeitura?