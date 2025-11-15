Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Desvendado
Notícia

Fim do mistério: descoberto o motivo do estrondo ouvido em Porto Alegre na semana

Moradores do Centro e da Zona Sul relataram um barulho alto na tarde de quarta-feira

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS