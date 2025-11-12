Estrada do Mar será duplicada 

Rodovia tem pista simples mais larga, porém sem acostamento. Duda Fortes / Agencia RBS

Após décadas de expectativa, o governo do Estado vai duplicar a RS-389, mais conhecida como Estrada do Mar. A obra é aguardada há mais de 20 anos.

O secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, obteve sinal verde do governador Eduardo Leite. O Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem (Daer), irá realizar a contratação da empresa que desenvolverá os estudos iniciais da duplicação da rodovia do Litoral Norte.

A contratação irá ocorrer no início de 2026 e o anteprojeto será realizado ao longo do próximo ano. Este estudo irá apontar cronograma e custos da obra.

Também será avaliada a possibilidade de permitir que caminhões mais pesados usem a rodovia. Caso seja identificada essa possibilidade, a pista atual também deverá receber reforço.

Atualmente, veículos com peso superior a 23 toneladas, mais de 3 eixos ou com carga perigosa são proibidos de transitarem na RS-389. Depois da realização desses estudos, uma nova contratação será realizada a fim de definir quem irá desenvolver os projetos básico e executivo da duplicação e executar a obra em si.

A Estrada do Mar tem aproximadamente 90 quilômetros entre Osório e Torres. Atualmente, a rodovia tem uma pista simples mais larga, porém sem acostamento.

Numa avaliação preliminar, a duplicação deverá custar de R$ 10 a 20 milhões por quilômetro. A obra deverá ser dividida em lotes, para que o governo possa priorizar trechos mais movimentados, como entre Osório e Capão da Canoa.

— A ideia é ampliar a rodovia. Hoje não há nem acostamento. Nenhuma obra é barata. Mas temos que pensar em o que essa obra vai significar — avalia Costella.