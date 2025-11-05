Esferas de concreto da prefeitura atrapalharam ação dos bombeiros

Populares tentaram remover esferas. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Os bombeiros tiveram dificuldade para combater um incêndio no Centro Histórico de Porto Alegre nesta quarta-feira (5). Além de toda a complexidade da operação, foi difícil para os veículos da corporação chegarem até o local do sinistro.

O motivo: esferas de concreto, que foram instaladas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) no entorno do Largo Glênio Peres. Em ao menos duas ocasiões, pedestres precisaram remover as estruturas para que os bombeiros pudessem passar, o que atrasou um pouco a chegada dos profissionais.

O acesso poderia ser feito pela Rua Marechal Floriano Peixoto, mas, para encurtar caminho, os bombeiros usaram o largo para deslocamento.

Ainda durante a tarde, um caminhão e uma retroescavadeira da secretaria foram enviados ao local para retirar as esferas. Segundo a pasta, a recolocação das bolas será reavaliada.

"A instalação dos balizadores foi para preservar o piso da praça, mas, em casos como este, do incêndio, mesmo havendo acesso pela rua, sendo necessário que os caminhões trafeguem na área da praça, está autorizada a remoção. A recolocação será avaliada", diz a nota da Smamus.

Caminhão dos bombeiros teve dificuldades para se aproximar do local. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Com design futurista, cada esfera pesa 52 quilos e tem 35 centímetros de diâmetro. Ao todo, foram colocados 128 desses objetos no entorno do Mercado Público, em volta das fontes d'água e nos limites entre o passeio de pedestres e a pista para veículos.

As esferas são encaixadas no solo com uma barra roscada. Os objetos são esmaltados com verniz, facilitando a retirada de eventuais pichações. O mobiliário foi desenhado pela italiana Metalco e produzido na filial da empresa em Flores da Cunha, no interior gaúcho.