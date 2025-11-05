Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Incêndio no Centro Histórico
Notícia

Esferas de concreto da prefeitura atrapalharam ação dos bombeiros

Prefeitura diz que irá reavaliar instalação dos equipamentos

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS