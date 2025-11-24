Empresa do Ceará se apresenta para reformar cinema fechado há 20 anos em Porto Alegre

Prédio é de propriedade da prefeitura de Porto Alegre. Alex Rocha / PMPA/Divulgação

A cearense IGC Empreendimentos Imobiliários apresentou a melhor proposta e irá reformar um cinema, que está fechado há 20 anos em Porto Alegre. Ao todo, quatro empresas participaram da disputa para reformar o imóvel localizado na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega.

No Edifício Imperial funcionaram os Cines Imperial e Guarani. O imóvel é da prefeitura, mas a obra é de competência da Caixa Econômica Federal.

A IGC ofertou realizar o serviço por R$ 36,96 milhões. O valor é R$ 202 mil inferior ao proposto pela Caixa. Essa é a quarta tentativa de conclusão da restauração.

O contrato terá duração de dois anos e dez meses. Neste período, a empresa terá quatro meses para a realização de projetos executivos. Mais dois anos e dois meses serão para execução das obras e os últimos quatro meses serão para emissão dos termos de recebimento da reforma.

Fechado há 20 anos, o prédio começou a ser restaurado em 2007. Parou em 2011, após o surgimento de uma rocha de grandes dimensões. Em 2015, a reforma foi retomada e durou até 2017, quando a empresa responsável abandonou a construção.

Os trabalhos tinham recomeçado em julho de 2023. No entanto, a empresa responsável deixou a reforma após a enchente de maio de 2024. O contrato tinha duração de dois anos, ao custo de R$ 18,54 milhões.

Com o investimento, a Caixa pretende usar os primeiros três andares pelo prazo de 30 anos. No local surgirá o projeto Caixa Cultural. Nele haverá um cine-teatro com 650 lugares — capacidade semelhante à do Theatro São Pedro —, além de salas para exposições e um miniauditório.

Os demais oito dos 11 andares serão ocupados pela prefeitura, que definirá quem irá se transferir para o prédio. A Secretaria Municipal da Cultura é uma das que deve preparar a mudança.