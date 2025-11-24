Empresa desclassificada volta a vencer disputa de reforma de casas de bombas

Humaitá foi drasticamente afetada pelo desligamento da casa de bomba da região durante a enchente. Jean Costa / Agência RBS

A empresa MGM venceu a licitação para reformar as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 5 (Humaitá), 6 (Anchieta), 8 (Vila Farrapos) e 10 (Sarandi). A disputa foi realizada nesta segunda-feira (24).

A MGM concorreu com outras cinco empresas. A sua proposta, de R$ 40,95 milhões, foi R$ 9,42 milhões mais baixa do que o valor sugerido pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).

Caso não haja contestações ou problemas na documentação apresentada, a empresa será a responsável por executar as melhorias nas quatro Ebaps, localizadas no 4º Distrito e na Zona Norte. Ela terá prazo de um ano para realizar os serviços.

Do total que será pago, R$ 29,3 milhões serão pagos pelo governo do Estado por meio do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

Eliminada antes

A MGM havia se juntado às empresas SJF e HIGRA para disputar a reforma de outras quatro casas de bombas de Porto Alegre: as do Centro Histórico (17 e 18), as do entorno do estádio Beira-Rio (12) e a da Vila Minuano, no bairro Sarandi (20). O consórcio chegou a ser considerado vencedor desta licitação.

No entanto, o Dmae anulou a concorrência. A Justiça determinou que o departamento poderia realizar uma nova licitação.