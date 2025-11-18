Em nova tentativa, ninguém se oferece para levar helicóptero do RS, que ficou 80% mais barato

Em seis anos, aeronave desvalorizou R$ 1,8 milhão. Divulgação / Seplag / Seplag

Em mais uma tentativa de vender um helicóptero Bell 230, o governo do Estado não conquistou interessados. Adquirido em 1998, ao custo de R$ 4,1 milhões, a aeronave foi ofertada em leilão em outubro por R$ 790 mil.

Dessa forma, a disputa foi considerada deserta. Ainda não há informação sobre se o governo buscará abrir uma nova disputa.

Em 2019, o helicóptero estava avaliado em R$ 2,6 milhões. No mesmo ano, o valor caiu para R$ 2 milhões.

Em fevereiro de 2025, ninguém quis pagar mais de R$ 1,5 milhão. Em junho, na última tentativa, a aeronave era ofertada a R$ 1 milhão.

O modelo está à venda desde 2016. Além de transportar o governador há 20 anos, a aeronave era usada pela Brigada Militar.

Por ter se tornado caro - com um contrato de manutenção de R$ 750 mil por ano - e por não servir mais à corporação, o helicóptero está sendo negociado. Segundo o Batalhão de Aviação da Brigada Militar, a aeronave não é mais fabricada, o que dificultava a localização de peças para sua manutenção.

Outro helicóptero

Em outro leilão, o governo gaúcho conseguiu vender, em 2025, outro helicóptero, modelo MD500, fabricado em 1989. O comprador o arrematou por R$ 320 mil.