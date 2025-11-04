Duplicação de rodovia pedagiada na Região Metropolitana só começará em 2034

Rodovia será repassada para a iniciativa privada Duda Fortes / Agencia RBS

A rodovia que foi uma das poucas alternativas de entrada e saída de Porto Alegre durante a enchente de 2024 só receberá a duplicação prometida a partir de 2034. O cronograma está previsto no novo bloco de concessões lançado pelo governo do Estado.

A RS-118 é uma das nove rodovias que passarão a ser administradas pela iniciativa privada. A assinatura do contrato é estimada para dezembro do próximo ano.

A obra em 25 quilômetros da RS-118, entre Viamão e Gravataí, deverá ser finalizada no ano seguinte - em 2035. Segundo o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, como a rodovia não será pedagiada, o governo dará prioridade às duplicações nas estradas que terão pontos de cobrança.

Durante a campanha eleitoral de 2022, o governador Eduardo Leite assinou documento comprometendo-se a deixar a RS-118 livre de cobrança de pedágio. Após a eleição, no entanto, Leite admitiu a possibilidade da rodovia ter ponto de pagamento de tarifa. Empresários chegaram a instalar outdoors na RS-118, usando a imagem do governador segurando o ofício assinado, para cobrar Leite pela promessa.