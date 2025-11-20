Dona de radar que multará quem passa sinal vermelho em Porto Alegre é excluída de licitação do governo Leite

Dezesseis cruzamentos serão monitorados em Porto Alegre. Jessé Giotti / Agencia RBS

A empresa paulista Talentech foi desclassificada pelo governo Leite em uma recente licitação para instalação de pardais em rodovias estaduais. Segundo a Comissão de Licitação, a proposta apresentada não atendeu às especificações técnicas do produto ofertado, pois não apresentou a homologação do equipamento pelo Inmetro nas condições exigidas pelo edital.

A empresa havia apresentado a melhor proposta. No entanto, com a decisão, foi considerada inabilitada em novembro e a Kopp Tecnologia foi anunciada vencedora.

No começo do mês passado, a Talentech foi considerada vencedora da proposta de instalação de caetanos, em Porto Alegre. O equipamento multará quem passar o sinal vermelho em 16 cruzamentos da cidade.

Apesar de ter sido anunciada vencedora, a empresa não assinou contrato, pois a licitação ainda não foi homologada. Isso ocorre porque a Talentech também está sendo contestada sobre os equipamentos apresentados para a prefeitura.

A concorrente Focalle Engenharia Viária contestou o que chamou de duas sérias irregularidades. Além de os equipamentos apresentados não terem registro no Inmetro, há questionamento sobre os atestados de capacidade técnica da empresa vencedora.

A coluna vem procurando um posicionamento da Talentech desde terça-feira. No entanto, não tem obtido retorno. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) aguarda o desfecho para poder instalar os controladores "no menor prazo possível".

Na madrugada

Enquanto isso, os agentes não estão multando os condutores que passarem o sinal vermelho na madrugada. Em outubro, uma resolução determinou procedimentos para quem avançar o semáforo durante a entre as 23h e as 4h59.

O condutor precisa reduzir a velocidade a fim de cuidar dos veículos e pedestres que passam pelo cruzamento. A prioridade de passagem será do veículo que tiver a sinaleira verde ou amarela.

Caso exista sinaleira de pedestre e ela estiver verde, a prioridade para atravessar o semáforo será do pedestre. Os veículos que passarem o sinal vermelho não podem trafegar a mais de 30km/h no cruzamento.