Divulgados os prazos dos dois novos pedágios propostos pelo governo Lula para o RS; serão 27 pontos de cobrança

O Ministério dos Transportes divulgou o cronograma das próximas concessões de rodovias no Brasil. Para o Rio Grande do Sul, haverá dois leilões em 2026.
O primeiro deles é o do trecho da Ecosul. O edital está previsto para maio e o leilão para agosto. O atual contrato chega ao fim em março.
Estão previstos 14 pontos de cobrança. As obras deverão ser realizadas entre o 3º e o 7º ano de contrato.
O segundo leilão envolve a BR-116, entre Eldorado do Sul e Camaquã; a BR-290, entre Porto Alegre e Caçapava do Sul; e a BR-392, entre Santana da Boa Vista e Cruz Alta.
A nova ponte do Guaíba será incluída na concessão. O edital está previsto para setembro e o leilão para dezembro.
Estão previstos 13 pontos de cobrança. As obras deverão ser realizadas entre o 3º e o 8º ano de contrato.
Rota Integração do Sul
- BR-116, entre Porto Alegre e Camaquã; BR-290, entre Porto Alegre e Caçapava do Sul; e BR-392, entre Santana da Boa Vista e Cruz Alta
- 674,1 quilômetros
- R$ 6,5 bilhões em investimento de longo prazo
- R$ 4,01 bilhões em despesas operacionais
- Edital em setembro
- Leilão em dezembro
- Obras entre o 3º e o 8º ano de contrato
- 13 pontos de cobrança
- Dados sobre duplicações em revisão
Rota Portuária do Sul (antiga Ecosul)
- BR-116, entre Camaquã e Jaguarão; e BR-392, entre Santana da Boa Vista e Rio Grande
- 456,2 quilômetros
- R$ 6,12 bilhões em investimento de longo prazo
- R$ 4,59 bilhões em despesas operacionais
- Edital em maio
- Leilão em agosto
- Obras entre o 3º e o 7º ano de contrato
- 14 pontos de cobrança
- 83,37 quilômetros de duplicação