Divulgados os prazos dos dois novos pedágios propostos pelo governo Lula para o RS; serão 27 pontos de cobrança

Nova ponte do Guaíba será incluída na nova concessão. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Ministério dos Transportes divulgou o cronograma das próximas concessões de rodovias no Brasil. Para o Rio Grande do Sul, haverá dois leilões em 2026.

O primeiro deles é o do trecho da Ecosul. O edital está previsto para maio e o leilão para agosto. O atual contrato chega ao fim em março.

Estão previstos 14 pontos de cobrança. As obras deverão ser realizadas entre o 3º e o 7º ano de contrato.

O segundo leilão envolve a BR-116, entre Eldorado do Sul e Camaquã; a BR-290, entre Porto Alegre e Caçapava do Sul; e a BR-392, entre Santana da Boa Vista e Cruz Alta.

A nova ponte do Guaíba será incluída na concessão. O edital está previsto para setembro e o leilão para dezembro.

Estão previstos 13 pontos de cobrança. As obras deverão ser realizadas entre o 3º e o 8º ano de contrato.

Rota Integração do Sul

BR-116, entre Porto Alegre e Camaquã; BR-290, entre Porto Alegre e Caçapava do Sul; e BR-392, entre Santana da Boa Vista e Cruz Alta

674,1 quilômetros

R$ 6,5 bilhões em investimento de longo prazo

R$ 4,01 bilhões em despesas operacionais

Edital em setembro

Leilão em dezembro

Obras entre o 3º e o 8º ano de contrato

13 pontos de cobrança

Dados sobre duplicações em revisão

Rota Portuária do Sul (antiga Ecosul)