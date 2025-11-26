Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Prepare o bolso
Notícia

Divulgados os prazos dos dois novos pedágios propostos pelo governo Lula para o RS; serão 27 pontos de cobrança

Atualmente, existem cinco praças de pagamento de tarifa nestas rodovias

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS