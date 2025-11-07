Avião todo branco foi visto em Porto Alegre no fim de semana

Airbus tem capacidade para transportar até 180 passageiros. Canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos / Divulgação

Um avião todo branco passou por Porto Alegre no último fim de semana. O Airbus A320 pousou no aeroporto Salgado Filho no sábado (1) e deixou a capital gaúcha no dia seguinte.

A aeronave chama a atenção por não ter identificação externa. O avião só tem o logotipo da empresa próximo à porta.

A movimentação foi registrada pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.

A aeronave pertence à empresa Avion Express e trouxe a delegação do Atlético-MG para o confronto contra o Internacional, realizado no domingo (2). A empresa atua no modelo de fretamento.