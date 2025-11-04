Autorizada ocupação de estádio do RS abandonado há 18 anos

Estádio chegou a ser palco da abertura do Gauchão de 2007. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em breve, um estádio gaúcho, que recebeu jogos da dupla Gre-Nal vai poder voltar a ser ocupado. Em votação realizada na segunda-feira (3), por unanimidade, os nove vereadores de Cidreira aceitaram que o imóvel seja repassado para a iniciativa privada.

O projeto de lei da prefeitura solicitava autorização para que o estádio Municipal de Cidreira, mais conhecido como Sessinzão, seja concedido à iniciativa privada para a realização de eventos esportivos. Com o aceite, foi dado mais um passo para transformar o espaço em um autódromo de pista oval.

Tão logo receba da Câmara, a lei será sancionada pela prefeitura de Cidreira. Depois disso, um edital de concessão deverá ser lançado ainda em novembro. O contrato deverá ter 30 anos de duração, com possibilidade de renovação.

A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) já manifestou interesse no estádio. Um cálculo preliminar apontou a necessidade de investimento de R$ 50 milhões.

Se a FGA for confirmada a vencedora da concessão, a entidade passará a buscar os investidores. Algumas conversas já ocorreram, as a efetivação da parceria depende da assinatura do contrato.

Com a transformação do estádio em autódromo, o Sessinzão poderá receber provas como a Nascar Brasil. Há a possibilidade de construção de uma pista de kart no centro do estádio.

Sessinzão

O estádio foi inaugurado em 1996. Entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, o espaço ficou sem receber jogos oficiais ou eventos de grande porte regulares.

Em 2006, a prefeitura iniciou obras de revitalização no Sessinzão para receber jogos no ano seguinte. O estádio foi palco da abertura do Gauchão de 2007.

Após o campeonato, com a falta de interesse da dupla Gre-Nal em jogar no local e com dificuldades para promover eventos, o Sessinzão voltou a ficar abandonado e passou a ser alvo de depredações. Três anos depois, em 2010, o estádio foi interditado a pedido do Ministério Público Estadual, em razão de problemas estruturais que colocavam a vida de frequentadores em risco.