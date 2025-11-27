Após reclamações, obra em Gramado encerra antes do previsto

Obra ocorreu em meio ao maior evento turístico da cidade. Cláudio Souza / Arquivo Pessoal

Depois de semanas de lentidão, o trânsito entre Gramado e Canela voltou ao normal. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) encerrou a troca de pavimento na RS-235.

Na manhã desta quinta-feira (27), as máquinas da empresa contratada foram removidas, no trecho que recebe o nome de Avenida das Hortênsias. Segundo o diretor-presidente da EGR, Luis Fernando Vanacor, não houve suspensão da obra.

O que ocorreu foi uma antecipação de execução em alguns dias. Anteriormente, a empresa havia informado que a conclusão dos trabalhos ocorreria até o fim de novembro.

— Terminamos ontem (quarta-feira) conforme o planejado. Todo o trabalho necessário de recuperação do pavimento asfáltico já foi realizado — informa Vanacor.

Dessa forma, a obra não será retomada em janeiro. No entanto, a EGR seguirá monitorando a rodovia. A troca de asfalto foi realizada em trechos em que o pavimento apresentava defeitos, que poderiam evoluir para buracos.

— Continuamos monitorando, pois tratamos de manutenção do pavimento. Se aparecer algo, será pontual — garante o diretor-presidente.

Empresários e turistas estavam reclamando da obra. Questionavam a falta de planejamento da EGR, já que a intervenção ocorreu em meio às festividades do Natal Luz. Nesta época, Gramado recebe 2,8 milhões de visitantes.