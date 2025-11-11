Antiga sede da CEEE receberá R$ 38 milhões para virar centro de prevenção contra desastres no RS

Prédio administrativo da antiga CEEE será adaptado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Comitê Gestor do Fundo do Plano Rio Grande aprovou a liberação de R$ 38,7 milhões para o projeto Centro Estadual de Logística Humanitária da Defesa Civil (Celog) em Porto Alegre. O projeto prevê recuperar parte da antiga sede da CEEE na Avenida Ipiranga, como informou a colunista Giane Guerra.

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (11). Com este recurso serão elaborados projetos de recuperação do imóvel e realização das obras. Além desse valor, outros R$ 70 milhões serão investidos no Centro Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres (Cegird), que será construído no mesmo local.

O prédio administrativo da CEEE será adaptado e um imóvel novo será construído à frente. O projeto está sendo desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O novo QG da Defesa Civil será um ponto estratégico para a atuação integrada de diversos órgãos na operação e resposta em situações de crise. A inspiração vem de Santa Catarina e do Espírito Santo, que construíram sedes como essa.

No local, haverá um centro de operações, salas de monitoramento de radares, gabinete para situações de crise, centro de ensino, auditório, entre outros. Parte dos galpões do terreno também será usada. Um heliponto será instalado no terreno.