Aeromóvel do trem ao aeroporto de Porto Alegre não será religado em 2026

Trensurb chegou a avaliar a possibilidade de contratar um micro-ônibus. Acervo Aerom / Divulgação

Sem funcionar desde a enchente de maio de 2024, o aeromóvel da Trensurb permanecerá mais tempo desligado. Havia expectativa de que o transporte pudesse ser restabelecido no fim do primeiro semestre de 2026.

No entanto, por falta de recursos, a previsão foi alterada. Atualmente, não há perspectiva de retomada do aeromóvel, que faz a linha entre a estação do Trensurb e o aeroporto Salgado Filho.

São necessários R$ 38 milhões para recuperar os sistemas que ficaram semanas debaixo d'água. Quando o recurso for liberado, as obras deverão durar entre 8 e 12 meses.

— Dentro do orçamento deste ano, não houve condições para o reparo. Até tentamos reduzir os investimentos e mesmo assim não foi possível — avalia o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia.

A empresa até chegou a avaliar a possibilidade de contratar um micro-ônibus para fazer o transporte dos passageiros. Porém, a ideia não avançou.

Segundo a Trensurb, duas salas com equipamentos eletroeletrônicos essenciais à operação ficaram comprometidas. Os ambientes atingidos também compreendem os sistemas de propulsão, controle, comunicação, eletrificação e os geradores, danificados pela inundação.

Para 2026, a expectativa da Trensurb é de que a reforma seja incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Outra opção é contar com recursos da concessão do aeroporto, já que público-alvo usa o transporte para ir ao terminal de passageiros.