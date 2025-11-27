Aeromóvel do trem ao aeroporto de Porto Alegre não será religado em 2026

Sem funcionar desde a enchente de maio de 2024, o aeromóvel da Trensurb permanecerá mais tempo desligado. Havia expectativa de que o transporte pudesse ser restabelecido no fim do primeiro semestre de 2026.
No entanto, por falta de recursos, a previsão foi alterada. Atualmente, não há perspectiva de retomada do aeromóvel, que faz a linha entre a estação do Trensurb e o aeroporto Salgado Filho.
São necessários R$ 38 milhões para recuperar os sistemas que ficaram semanas debaixo d'água. Quando o recurso for liberado, as obras deverão durar entre 8 e 12 meses.
— Dentro do orçamento deste ano, não houve condições para o reparo. Até tentamos reduzir os investimentos e mesmo assim não foi possível — avalia o diretor-presidente da Trensurb, Nazur Garcia.
A empresa até chegou a avaliar a possibilidade de contratar um micro-ônibus para fazer o transporte dos passageiros. Porém, a ideia não avançou.
Segundo a Trensurb, duas salas com equipamentos eletroeletrônicos essenciais à operação ficaram comprometidas. Os ambientes atingidos também compreendem os sistemas de propulsão, controle, comunicação, eletrificação e os geradores, danificados pela inundação.
Para 2026, a expectativa da Trensurb é de que a reforma seja incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Outra opção é contar com recursos da concessão do aeroporto, já que público-alvo usa o transporte para ir ao terminal de passageiros.
Segundo Garcia, em maio, a Trensurb e a Fraport encaminharam um pedido à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) pedindo auxílio na recuperação do sistema. O Ministério de Portos e Aeroportos avalia a possibilidade de usar recursos da outorga que a administradora do aeroporto paga anualmente ao governo.