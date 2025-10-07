Vai começar a construção de um túnel na BR-116

Túnel seguirá traçado da passarela existente no local. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A partir desta quarta-feira (8), um novo túnel começará a ser construído na BR-116. A travessia será construída próximo ao Conjunto Comercial Canoas e ligará a Rua Domingos Martins à Avenida Dr. Sezefredo Azambuja Vieira.

Para que os serviços pudessem ser iniciados, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) aguardava a destinação de uma verba complementar, agora garantida. A obra é aguardada há mais de uma década.

O túnel custará R$ 30 milhões. A obra será executada até outubro de 2026.

A construção exigirá desvios na rodovia. A região passará a ter três faixas de tráfego para cada sentido em vez das cinco atuais. A alteração causará congestionamento, principalmente durante as primeiras semanas.

A primeira parte da obra envolverá a cravação de estacas no pavimento. Serão três etapas no total, começando pela pista no sentido Capital - Interior.

Depois disso, o centro da rodovia terá bloqueio e, por último, o lado Interior - Capital. Após a cravação das estacas será iniciada a escavação. O túnel seguirá o traçado da passarela existente no local.

A prefeitura de Canoas já se comprometeu a fazer obras complementares, ao longo do ano que vem, que irão garantir a utilização da travessia. A administração municipal realizará serviços de drenagem, desapropriação e pavimentação no entorno das ruas da região.

O túnel proporcionará um melhor deslocamento em Canoas. Motoristas terão uma opção a mais para atravessar a cidade, cortada pela BR-116.

A obra está incluída nas melhorias pelas quais a BR-116 está passando entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. É o contrato que mais tem recebido investimento do governo federal na área de infraestrutura no Rio Grande do Sul.