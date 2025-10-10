Uso de drones em aeroporto do RS é modelo para o Brasil

Drone tem holofote que ilumina área de 400 metros. Fraport Brasil / Divulgação

O uso de drones em um aeroporto gaúcho é modelo para todo o Brasil. O reconhecimento do trabalho realizado em Porto Alegre chamou a atenção da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Desde 2018, a Fraport utiliza os equipamentos no aeroporto Salgado Filho. Os drones são usados para fazer inspeções na pista de pouso e decolagem, afastar aves que podem colidir com aviões, entre outras ações.

— Usamos a inteligência artificial para identificar a sinalização da pista. O equipamento faz um voo e informa os parâmetros que precisam ser buscados. Ele dá retorno sobre as marcações na pista, indicando reparos que precisamos fazer — explica o coordenador de segurança operacional da Fraport, Denis Fedrizzi.

Dos três equipamentos, um tem câmera térmica, que pode identificar a presença de animais na pista. Além disso, o drone tem holofote, que pode iluminar quase 400 metros de área.

Também tem a capacidade de emitir sons. Essa ferramenta é usada, por exemplo, para propagar som de ave de rapina quando pássaros menores são identificados na pista.

No final de 2023, a Anac solicitou que a Fraport elaborasse, em conjunto com a agência, o Manual sobre Operação de Drones no Apoio às Atividades Aeroportuárias. O documento foi concluído recentemente e dá dicas de boas práticas e orientações para uso seguro do equipamento em aeroportos brasileiros.