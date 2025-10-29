Durante a manhã, moradores empilharam corpos em frente à Praça São Lucas, no Complexo da Penha. Jocimar Farina / Agencia RBS

O Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, vive uma realidade à parte. Aqui, a lei que vale é diferente.

De cada dez motos que passaram por mim ao longo desta quarta-feira (29), nove motociclistas e caronas não usavam capacete. Um recorte pequeno, mas que mostra a realidade paralela vivenciada aqui.

Durante a manhã, enquanto moradores empilhavam corpos em frente à Praça São Lucas, trazidos da região de mata onde houve confronto no dia anterior com a polícia, um menino com seus não mais que oito anos me abordou.

“Tem polícia, tio?”, sinalizava ele com a cabeça apontando o local onde centenas de moradores velavam os corpos dos mortos. Prontamente respondi que não havia.

Após a resposta, a minha surpresa. A falta de policiais no local o encorajou a se aventurar pelas ruas da favela.

Em outro momento, um voluntário que ajudava a retirar corpos das caçambas dos veículos de moradores e transportá-los para camionetas da Defesa Civil Estadual ouviu que a Polícia Militar estava vindo e transmitiu essa mensagem aos moradores. Segundos de desespero no ar, pessoas que instantaneamente abandonaram o local, até que se percebeu que se tratava de um boato.

Aqui, a polícia não costuma vir. E se as forças de segurança não aparecem, o vácuo de poder é preenchido. O traficante substitui a prefeitura, o governo do Estado e também o federal.

O preço é caro. Trabalhadores convivem com o medo constante. Ouvi de moradores que eles não querem só a ação policial. Eles querem também a outra parte. Os projetos, a ajuda que quem tem nada precisa.