Por que a duplicação de novo trecho da Anita Garibaldi ainda não começou

Primeira etapa da ampliação foi inaugurada em 2022 Pedro Piegas / Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Divulgação

Três anos se passaram desde que a prefeitura inaugurou o primeiro trecho da duplicação da Rua Anita Garibaldi, na zona norte de Porto Alegre. Houve alargamento de 900 metros a partir da Rua Carlos Legori até a Avenida João Wallig.

A conclusão da obra ocorrerá quando mais 1,4 quilômetro for ampliado, entre a Avenida Carlos Gomes e a Rua Carlos Legori. Para que a duplicação ocorra, a prefeitura está realizando a desapropriação de áreas.

Proprietários estão vendendo terrenos por onde a ampliação da rua passará. Das 14 desapropriações, 12 já foram concluídas.

Cinco proprietários contestaram na Justiça os valores que receberiam da prefeitura. Os pedidos foram negados.

As duas negociações que restam estão nos bairros Mont Serrat e Bela Vista. Uma delas é na esquina com a Rua Afonso Taunay. A outra fica próximo à Rua Carlos Legori.

A obra só será iniciada quando todas as negociações forem concluídas. Iniciada a duplicação, a previsão é que os trabalhos sejam executados em nove meses.

Segundo a Procuradoria-Geral do Município (PMG), não há previsão de quando as tratativas serão encerradas. A obra é uma contrapartida do Iguatemi pela expansão do shopping, inaugurada em 2016.