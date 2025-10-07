Placa instalada em Porto Alegre causa estranheza

Placa foi instalada após acidente. Adriano Teixeira / Agencia RBS

O acidente com um ônibus de turismo que pegou fogo em Porto Alegre na sexta-feira (03) ainda arrepia. Por pouco não houve uma tragédia, já que o veículo transportava 55 estudantes.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) decidiu agir. Depois do acidente, concluiu que a Rua Espírito Santo é muito íngreme para a descida de ônibus.

Uma placa, chamada de R-38, foi instalada no local. Ela proíbe o acesso de ônibus. Caminhões, que costumam ser mais pesados, continuarão a ter acesso.

A justificativa, segundo o diretor-presidente da EPTC é que a proibição não se aplica a caminhões devido à demanda de estabelecimentos da região. Pedro Bisch Neto citou a necessidade da Cúria Metropolitana e outros locais que precisam também de atendimento de veículos pesados.

— Foi uma surpresa descer um ônibus cheio naquela rua — citou Bisch Neto, em entrevista ao Gaúcha Mais nesta segunda-feira (06).

A outra via que também ganhará a mesma placa é a Rua Marechal Floriano Peixoto com a Rua Duque de Caxias. As demais ruas e avenidas, que são até mais íngremes, não passarão por igual critério.

Se havia risco para ônibus descerem, por que a medida não foi tomada antes? Foi necessário ocorrer o acidente para a EPTC entender o perigo?

— Se a restrição aos ônibus se deu por risco de acidentes, então permitir caminhões, que também são veículos pesados, parece incoerente e coloca a coletividade em risco. Por outro lado, se o foco for o embarque e desembarque de passageiros em local potencialmente perigoso, a diferenciação entre ônibus e caminhões pode até fazer algum sentido. De qualquer forma, é essencial que a EPTC esclareça os critérios adotados, já que esse tipo de decisão exige transparência — avalia a presidente da Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito (Abatran), Rochane Ponzi.

O órgão de trânsito não deveria, então, fazer uma revisão de quais vias da Capital precisam ser analisadas sob essa perspectiva? E como há necessidade de abastecimento, a EPTC não deveria, então, impedir a descida de caminhões pesados e autorizar veículos do mesmo tipo, mas com peso menor?

Há casos neste sentido, inclusive. Na Estrada das Furnas, caminhões - que costumam ser mais pesados que ônibus - não podem trafegar na Estrada das Furnas. Não estaria faltando critério?