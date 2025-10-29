Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Novidade
Notícia

Motorista de Viamão passará a pagar pedágio na RS-040 a partir de 2027; saiba o valor

Nova concessão vai viabilizar cobrança, que hoje é proibida pela Justiça

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS