Motorista de Viamão passará a pagar pedágio na RS-040 a partir de 2027; saiba o valor

Atualmente, a cobrança é proibida por decisão judicial na RS-040, em Viamão. Lauro Alves / Agencia RBS

Oito rodovias da Região Metropolitana e da Serra terão um novo administrador a partir de 2027. Quando isso ocorrer, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deixará de existir.

Uma das rodovias que terá outro gestor é a RS-040, que passará a cobrar pedágio dos moradores de Viamão. Hoje, essa cobrança é proibida por decisão judicial.

Segundo o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, como a EGR será encerrada, com ela cai a cobrança obrigação de garantir isenção aos veículos emplacados na cidade.

No primeiro ano da nova concessão, a praça de Águas Claras cobrará R$ 6,30 por automóvel na projeção feita pelo governo gaúcho. A partir de 2028, porém, já no sistema free flow, o ponto de cobrança será transferido para o distrito de Capão da Porteira, próximo do município de Capivari do Sul. Quando isso acontecer, a tarifa será reduzida para R$ 5,38.

Outros dois pórticos serão instalados na rodovia. Um em Capivari do Sul e outro em Palmares do Sul.