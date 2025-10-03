Metha não tem interesse em permanecer na Arena do Grêmio até dezembro

Reuniões entre quarta e quinta-feira ajudaram a tratar dos impasses. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de ter sido surpreendida com a decisão de antecipar a entrega da gestão da Arena, a Metha confirma não ter interesse em administrar o estádio até dezembro, conforme estipula o contrato assinado com o empresário Marcelo Marques. Duas reuniões realizadas entre quarta (01) e quinta-feira (02) com integrantes do Grêmio ajudaram a quebrar as resistências que existiam de ambas as partes.

Representantes de Marcelo Marques também participaram dos encontros. Há interesse de todos em resolver os entraves o mais rápido possível.

No entanto, a Metha deixa claro que, caso as pendências permaneçam, não entregará o controle da gestão. A tendência é que o acordo seja viabilizado, já que, segundo a empresa, o Grêmio tem se mostrado mais colaborativo.

A direção do Tricolor tem a mesma avaliação. Se essa parceria se mantiver, o clube gaúcho também confia que conseguirá assumir a gestão da Arena em 1º de novembro.

Quais são as pendências

O Grêmio ainda precisa isentar a Metha, a Arena Porto-Alegrense e seu CEO, Mauro Araújo, de futuras responsabilidades. Isso será feito quando o clube comunicar oficialmente que desistiu das ações que ainda tramitam na Justiça.

Outra questão em aberto está relacionada às dívidas mútuas. O Grêmio e a Metha precisam definir as dívidas recíprocas.

Troca de chaves

Apesar do avanço na antecipação da gestão da Arena, a troca de chaves envolvendo o estádio Olímpico ainda é incerta. Havia a expectativa de que ocorresse no aniversário do Grêmio, em setembro.

O adiamento ocorre devido a uma negociação com a prefeitura de Porto Alegre, que também precisará envolver a Câmara de Vereadores. O Município tem a receber aproximadamente R$ 50 milhões em Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), referente à troca de propriedade dos dois estádios, que envolvem Grêmio, Karagounis e OAS 26. Desse montante, a parte referente ao Grêmio pode chegar a R$ 35 milhões.

O Grêmio busca a isenção do pagamento, argumentando que essa oportunidade foi concedida aos clubes de futebol para a Copa de 2014. A autorização precisará de validação pelos parlamentares do Município.

Para que o acordo seja viabilizado, as duas empresas donas do terreno da Arena também precisam quitar a parte delas. Elas também buscam essa isenção. Caso haja atraso por parte da Karagounis e da OAS 26, uma hipótese é que a dívida tributária seja transferida para o Olímpico após a saída do Grêmio do imóvel.

Após a quitação dos valores devidos, será possível dar os próximos passos: a transferência de propriedade das escrituras, que garantirá a troca de chaves, e a desistência de ações ainda pendentes na Justiça.

Outros tributos