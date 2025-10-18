Melo volta a conceder bonificação para clientes da Área Azul

Capital tem mais de 7,3 mil vagas rotativas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O contrato da Área Azul de Porto Alegre, estacionamento rotativo na cidade, foi reajustado. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), houve correção de 5,13% - de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do último ano.

No entanto, o usuário da Área Azul não será impactado. Ele continuará pagando R$ 2,25 a cada 30 minutos de uso.

A manutenção do preço no contrato com a empresa Zona Azul Brasil Serviços Administrativos faz com que a prefeitura de Porto Alegre abra mão de valores que tem a receber. Antes do novo reajuste, cada hora de estacionamento rotativo custava R$ 4,50 ao usuário, sendo que R$ 2,99 ficava para a empresa Zona Azul e R$ 1,51 ia para o município.

A arrecadação do município vem caindo desde que a administração municipal decidiu não transferir ao usuário o aumento anual. Em 2023, a empresa responsável pelos equipamentos ficava com R$ 2,87 e a prefeitura arrecadava R$ 1,63 a cada hora por veículo estacionado.

Porto Alegre conta com mais de 7,3 mil vagas rotativas. Elas estão espalhadas em doze regiões como Centro Histórico e orla do Guaíba, e bairros Azenha, Moinhos de Vento, Cristo Redentor, Menino Deus, Tristeza, entre outros.

Além dos parquímetros, onde o pagamento pode ser feito em moeda ou cartões de débito e crédito, o sistema pode ser utilizado via plataformas digitais, com ativação por meio do aplicativo da Zona Azul.

Se o usuário utilizar as vagas, não pagar e for flagrado pela fiscalização, poderá regularizar o débito em até dois dias úteis. Depois deste prazo, a dívida vira infração de trânsito, com previsão de cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,23.

Quanto custa?

Tarifas área azul

Período mínimo de 30 minutos – R$ 2,25

Período de 60 minutos – R$ 4,50

Período de 90 minutos – R$ 6,75

Período máximo de 120 minutos – R$ 9,00

Tarifas da Área dos Parques