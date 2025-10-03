Lançada contratação pública para cuidar de trecho com o pedágio mais caro do RS

Trecho de cinco praças de pedágio desde 1998. Gustavo Vara / Prefeitura de Pelotas/Divulgação

A primeira das quatro contratações previstas para manutenção da BR-116 e da BR-392, na região sul do Estado, foi lançada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). As propostas serão conhecidas no dia 16.

Uma empresa será contratada para cuidar de 15,8 quilômetros da BR-116 e de outros 68,4 quilômetros na BR-392. Ela irá atuar no trecho que hoje é de responsabilidade da Ecovias Sul.

O Dnit pretende investir até R$ 80,76 milhões ao longo de dois anos. Outras três contratações semelhantes serão lançadas nas próximas semanas.

Os 457 quilômetros das duas rodovias serão assumidos pelo Dnit em 4 de março de 2026, pois o contrato da Ecovias Sul não será renovado. Será a primeira vez desde 1998 que a autarquia assumirá a gestão das duas estradas.

Nessa data, os motoristas de carros deixarão de pagar R$ 19,60 em cada uma das cinco praças de pedágio da região. Esta é a tarifa mais cara aplicada em rodovias federais do Brasil.

Futuras concessões

Com relação à nova concessão que passará a vigorar na BR-116 (de Camaquã a Jaguarão) e na BR-392 (entre Rio Grande e Santana da Boa Vista), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) precisa concluir os estudos que nortearão o projeto. Depois, será lançada uma consulta pública para ouvir a comunidade.

Após, o material irá para análise do Tribunal de Contas da União (TCU). O edital poderá ser lançado em 2026, com chance do novo contrato entrar em vigor a partir de 2027.

Já com relação à concessão da BR-116 (entre Eldorado do Sul e Camaquã), da BR-290 (de Eldorado do Sul a Pantano Grande), da BR-392 (entre Pelotas e Santa Maria) e da BR-158 (de Santa Maria a Panambi) o lançamento deve ocorrer em 2026.