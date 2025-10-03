Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Após quase 30 anos
Notícia

Lançada contratação pública para cuidar de trecho com o pedágio mais caro do RS

Tarifa de R$ 19,60 deixará de ser cobrada em breve

Jocimar Farina

