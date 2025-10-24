Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Quem paga?
Notícia

Justiça nega pedido do Inter sobre processo de estruturas temporárias do Beira-Rio

Comitê Organizador Brasileiro (COB) também manifestou contrariedade

