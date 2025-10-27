Justiça manda prefeitura recontratar reforma de casas de bombas em Porto Alegre

Entorno do Beira-Rio é uma das áreas que será beneficiada com a obra. Renan Mattos / Agencia RBS

Após meses de impasse, o Tribunal de Justiça acolheu os argumentos da prefeitura de Porto Alegre e entendeu que os atos tomados pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), ao revogar a licitação para contratar empresa que executará a reforma em casas de bombas, foram corretos. A decisão é da desembargadora Mylene Maria Michel, da 22ª Câmara Cível.

O consórcio MSH EBAPs, formado pelas empresas MGM, SJF e HIGRA Industrial, havia questionado a decisão do Dmae. O grupo chegou a ser anunciado vencedor da disputa em março. No entanto, o processo de contratação ainda não tinha sido encerrado.

"A agravada, embora vencedora da fase de habilitação, possuía mera expectativa de direito à contratação, uma vez que o certame não havia sido homologado ou adjudicado, tampouco se havia exaurido a fase recursal", diz trecho da decisão de Mylene.

Dessa forma, a contratação de quem realizará a reforma das casas de bombas do Centro Histórico (17 e 18), do entorno do estádio Beira-Rio (12) e da Vila Minuano, no bairro Sarandi (20) será relançada. A expectativa do Dmae é que a licitação seja publicada nas próximas semanas.

A coluna procurou o consórcio MSH EBAPs. O grupo ainda não se manifestou a respeito da decisão judicial.

Regras rígidas

Segundo o Dmae, o antigo edital continha uma exigência que desclassificou quase todas as concorrentes, impedindo a competição entre as empresas interessadas. Pelas regras propostas, quem forneceria as novas bombas precisaria fabricá-las. Além disso, a autarquia identificou que houve outros equívocos na licitação, que comprometeram a competitividade.

Nova licitação

O vencedor precisará reformar os prédios, elevar os painéis elétricos, substituir motores e instalar geradores permanentes. Os trabalhos deverão ser executados em oito meses. Na nova contratação, a empresa que fizer a reforma não precisará construir as bombas.