Iniciada por Dilma, inaugurada por Bolsonaro, obra da nova ponte do Guaíba já tem prazo de recomeço e término

Falta concluir quatro alças da travessia Camila Hermes / Agencia RBS

Em dezembro, a construção da nova ponte do Guaíba vai completar cinco anos de paralisação. Essa realidade, ao que parece, está chegando ao fim.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) pretende iniciar a contratação da empresa que irá terminar as obras - a construção de quatro alças - em dezembro. Se não houver contestação administrativa ou jurídica do resultado da escolha, os trabalhos poderão ser retomados entre abril e maio do ano que vem.

A previsão da autarquia é que, a partir da retomada da construção, as alças sejam concluídas no prazo de oito meses. Ou seja, os acessos poderiam ficar em uso entre o final de 2026 e o início de 2027.

No entanto, para que estas previsões sejam cumpridas, as mais de 800 famílias que precisam ser reassentadas terão de ser transferidas no prazo de seis meses. O intervalo é apertado, já que o processo costuma ser moroso, principalmente por causa da burocracia.

A obra foi iniciada em 2014. Contratualmente, havia previsão de que fosse concluída em 2017. Ela foi inaugurada parcialmente em 2020. Até agora foram investidos R$ 769 milhões na construção.

Alças restantes

A alça de quem sai da Avenida Castello Branco para Eldorado do Sul é a principal (veja mapa abaixo). Mas também precisam ser construídos o acesso de quem vem de Gravataí pela freeway e vai para o Humaitá, a alça de quem vem de Eldorado do Sul e vai para o mesmo destino, e o sentido contrário, de quem sai do bairro e vai para Eldorado do Sul.

Outras obras

Além da construção das quatro alças, o novo contrato irá prever mais duas novas intervenções. A primeira delas é um acesso de entrada e saída da nova ponte na região da Ilha Grande dos Marinheiros. A enchente mostrou que os moradores tiveram dificuldade para deixar a localidade, principalmente, porque não havia ligação com a travessia.

O Dnit pretende também que sejam construídas proteções em volta dos pilares da nova ponte dentro do Rio Jacuí. Estas estruturas servem para proteger a travessia da colisão de embarcações.

A estimativa é que todas as obras a serem executadas ainda demandem R$ 400 milhões de investimento. A previsão de término de todas as intervenções é ao longo do ano de 2028.

Promessas não cumpridas

Em março de 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou a dizer que a construção da nova ponte do Guaíba seria retomada até junho. Ele prometeu que a obra ficaria totalmente finalizada 12 meses depois.

Antes disso, em 2020, o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, garantiu que as quatro alças restantes seriam finalizadas em 2021. A promessa foi feita quando a travessia foi inaugurada parcialmente.

Já em 2018, o então ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, prometeu que a nova ponte do Guaíba já seria usada no final daquele ano. A obra só foi parcialmente liberada dois anos depois.