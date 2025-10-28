Grêmio inicia processo para troca de chaves entre Olímpico e Arena

Quando troca ocorrer, Grêmio será oficialmente dono da Arena du.drone / Instagram/Divulgação

Após 12 anos, finalmente, o Grêmio iniciou o processo de troca de chaves entre o estádio Olímpico e a Arena. Na segunda-feira (27), o Conselho Deliberativo do Tricolor aprovou os contratos firmados com Marcelo Marques e as alterações estatutárias solicitadas pelo empresário.

A partir de agora, o clube gaúcho providenciará a baixa da Alienação Fiduciária em Garantia​​ (AFG). Os bancos que emprestaram dinheiro para a OAS reconhecem que foram ressarcidos. Esse movimento retira qualquer dívida da Arena.

O próximo passo será agendar a data para a permuta. O Grêmio chamará a Karagounis e a OAS 26 para fazer a troca de chaves.

A expectativa do Tricolor é que esse movimento ocorra em novembro. A Karagounis já informou o Grêmio que fará a troca assim que for chamada.

A mesma disposição não existe com a OAS 26, o que poderá motivar uma nova batalha jurídica com a qual o Grêmio terá de lidar.

A empresa está impondo exigências de que o Tricolor discorda. Uma delas é que a empresa quer saber quem demolirá o estádio Olímpico. Essa é uma atribuição da empresa Metha e nunca envolveu o Grêmio.

A empresa também quer uma solução para as obras do entorno da Arena. Essa questão não é de responsabilidade do Tricolor nem da OAS 26, como bem decidiu a Justiça.

No entanto, a empresa alega que a prefeitura de Porto Alegre e o Ministério Público Estadual continuam criando obstáculos para regularização dos habite-se dos prédios construídos ao lado da Arena. Também reclama que as licenças para a construção de novos condomínios não são liberadas.

Outra questão envolve o pagamento do IPTU relativo ao estádio Olímpico. A Justiça já decidiu que essa dívida é do Grêmio e precisa ser quitada pelo clube gaúcho e não envolve a OAS 26.