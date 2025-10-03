EPTC cria condições para condutor passar o sinal vermelho durante a madrugada

Regras já estão em vigor. Arquivo / Agência RBS

Próximo de colocar em operação os radares que multam motoristas que passam o sinal vermelho, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) publicou uma resolução que determina procedimentos para que condutores possam avançar o semáforo durante a madrugada.

A flexibilização vale para o horário entre 23h e 4h59. Durante este período, é permitido avançar o sinal vermelho sem multa, contanto que:

O condutor reduza a velocidade a fim de cuidar os veículos e pedestres que passam pelo cruzamento;

A prioridade de passagem será do veículo que tiver a sinaleira verde ou na cor amarela para si;

Caso exista sinaleira de pedestre e ela estiver verde, a prioridade para atravessar o semáforo será dele;

Os veículos que passarem o sinal vermelho não podem trafegar a mais de 30km/h no cruzamento. A medição da velocidade será feita naqueles pontos onde os radares, também chamados de caetanos, estiverem em funcionamento.

A resolução foi assinada em 30 de setembro pelo diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto. Ela passou a valer a partir desta quinta-feira (02), quando houve a publicação no Diário Oficial de Porto Alegre.

Radares em maio

A Talentech, de São Paulo, apresentou a melhor proposta para instalar radares que vão multar quem passar o sinal vermelho em Porto Alegre. A empresa ofertou um lance de R$ 14,38 milhões.

O contrato terá duração de dois anos e meio. Se não houver contestação da documentação, o vínculo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) será assinado em breve.

Os primeiros 15 equipamentos serão instalados em até cinco meses após a ordem de início do contrato. Ou seja, os caetanos poderão já estar em funcionamento a partir de março de 2026.

Foram escolhidos os locais com maior índice de acidentes na cidade (veja lista abaixo).

Os três radares restantes serão instalados a partir do primeiro ano de contrato. As câmeras de identificação dos veículos e suas placas deverão capturar imagens coloridas durante o dia e poderão capturar imagens monocromáticas à noite.

A multa por avanço de sinal é considerada gravíssima, no valor de R$ 293,47, e acarreta 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Primeiros cruzamentos monitorados