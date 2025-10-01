Empresa paulista instalará radar que multa quem passa sinal vermelho em Porto Alegre; saiba qual a previsão

Quinze cruzamentos serão monitorados num primeiro momento. Arquivo / Agência RBS

A Talentech, de São Paulo, apresentou a melhor proposta para instalar radares que vão multar quem passar o sinal vermelho em Porto Alegre. A empresa ofertou um lance de R$ 14,38 milhões.

O contrato terá duração de dois anos e meio. Se não houver contestação da documentação, o vínculo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) será assinado.

Os primeiros 15 equipamentos serão instalados em até cinco meses após a ordem de início do contrato. Ou seja, os radares, também chamados de caetanos, poderão já estar em funcionamento a partir de março de 2026.

Foram escolhidos os locais com maior índice de acidentes na cidade (veja lista abaixo).

Os três radares restantes serão instalados a partir do primeiro ano de contrato. As câmeras de identificação dos veículos e suas placas deverão capturar imagens coloridas durante o dia e poderão capturar imagens monocromáticas à noite.

A multa por avanço de sinal é considerada gravíssima, no valor de R$ 293,47, e acarreta 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Com os novos equipamentos em funcionamento, a EPTC realizará uma campanha educativa para o respeito ao sinal vermelho. Mesmo com os radares em operação, o órgão de trânsito manterá a permissão para avançar o sinal vermelho durante a madrugada, entre 23h e 5h.

Entre março e junho de 1999, detectores de avanço de sinal foram instalados em nove cruzamentos da cidade. Em 2013, houve uma licitação, que acabou cancelada.

Primeiros cruzamentos monitorados