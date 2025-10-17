Empresa desiste de projeto de duplicação de avenida em Porto Alegre

Avenida passou por recuperação do asfalto em 2021. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A CGM Engenharia e Topografia desistiu de executar o projeto de duplicação de avenida da zona sul de Porto Alegre. Desde agosto de 2022, a empresa catarinense era responsável pelos estudos envolvendo a Avenida Juca Batista, no trecho entre a Estrada Edgar Pires de Castro e a Rua João Vieira de Aguiar Sobrinho.

A prefeitura pretendia gastar até R$ 1,60 milhão em um prazo de 21 meses de contrato. A empresa aceitou receber R$ 1,08 milhão.

Desse total, a CGM já havia recebido autorização para receber R$ 362 mil. A desistência fará com que a prefeitura atrase a elaboração do projeto e a execução da obra. A construção é uma das promessas do prefeito Sebastião Melo desde o seu primeiro mandato.

A obra é aguardada pelos moradores da zona sul, já que a região vem recebendo cada vez mais condomínios residenciais. Dos 10 quilômetros da avenida, menos da metade já é duplicada, do bairro Ipanema até a rótula com a Avenida Edgar Pires de Castro.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), parte dos trabalhos desempenhados poderá ser reaproveitada como estudos, estudos geotécnicos, levantamentos topográficos e alguns projetos executivos. Uma nova empresa será convocada para terminar o trabalho.