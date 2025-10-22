Empresa de Brasília abandona obra de novo posto da PRF no RS

A construção de um novo posto operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul está abandonada desde março. A empresa Roma Edificações e Construções, de Brasília, desistiu da obra e teve o contrato rescindido.
A nova unidade operacional da PRF está sendo erguida na BR-116, em São Leopoldo, ao lado do posto atual. Ao todo, apenas 44% da obra prevista foi realizada.
Antes de abandonar os trabalhos, a empresa havia solicitado reajuste devido à incompatibilidade entre o projeto e a planilha orçamentária. No entanto, o valor do aditivo requerido superaria o limite legal permitido.
O ritmo da obra desacelerou gradativamente até o completo abandono da construção, culminando na rescisão do contrato. Foram investidos R$ 1,88 milhão de um total de R$ 4,27 milhões.
Em razão das obras que estão ocorrendo na BR-116, o posto atual ficou em local inadequado. Além disso, segundo a corporação, o prédio é muito antigo e está aquém das necessidades.
Por isso, uma nova unidade está sendo erguida, com melhores condições de acessibilidade e segurança. Quando o novo posto for construído, o atual será demolido.
Segundo a superintendência da PRF no Rio Grande do Sul, a corporação possui recursos financeiros para dar continuidade à obra. A previsão é realizar uma nova licitação no primeiro semestre do próximo ano.