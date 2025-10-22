Empresa de Brasília abandona obra de novo posto da PRF no RS

Novo posto está sendo construído ao lado do atual. PRF RS / Divulgação

A construção de um novo posto operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul está abandonada desde março. A empresa Roma Edificações e Construções, de Brasília, desistiu da obra e teve o contrato rescindido.

A nova unidade operacional da PRF está sendo erguida na BR-116, em São Leopoldo, ao lado do posto atual. Ao todo, apenas 44% da obra prevista foi realizada.

Antes de abandonar os trabalhos, a empresa havia solicitado reajuste devido à incompatibilidade entre o projeto e a planilha orçamentária. No entanto, o valor do aditivo requerido superaria o limite legal permitido.

O ritmo da obra desacelerou gradativamente até o completo abandono da construção, culminando na rescisão do contrato. Foram investidos R$ 1,88 milhão de um total de R$ 4,27 milhões.

Em razão das obras que estão ocorrendo na BR-116, o posto atual ficou em local inadequado. Além disso, segundo a corporação, o prédio é muito antigo e está aquém das necessidades.

Por isso, uma nova unidade está sendo erguida, com melhores condições de acessibilidade e segurança. Quando o novo posto for construído, o atual será demolido.